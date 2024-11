Giampaolo, l’ex Milan si presenta come nuovo tecnico del Lecce: le dichiarazioni

Giampaolo, ex allenatore del Milan, si è presentato come nuovo tecnico del Lecce: le dichiarazioni in conferenza stampa

Marco Giampaolo, ex Milan, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione al Lecce.

RITORNO DOPO LA SAMPDORIA – «Due anni sono tanti, però dopo una prima pausa ho ripreso a lavorare. Il lavoro è anche mentale, simulare di essere in campo. Nell’ultimo anno ho lavorato in smart working. Ho visto il Lecce, non dal vivo ma in TV durante questo campionato. L’ho rivisto in questi giorni, nel dettaglio. I calciatori prima di giudicarli bisogna allenarli. Ho grande entusiasmo. Bisogna entrare in un ambiente nuovo quindi devo capire il prima possibile e poi saprò rispondervi sui singoli. Rebic l’ho allenato forse un mese, poi all’epoca giocavo in un modo poco congeniale alle sue caratteristiche. Ricordo un ragazzo determinato, lo ritrovo volentieri».

REBIC – «Quanti giocatori abbiamo in rosa? Non deve essere motivo di valutazione dove lo farò giocare. Tutti devono essere una risorsa per la squadra, Rebic come Krstovic e Burnete. Il mio focus è stato sempre la squadra. Le partite si giocano in 16, dobbiamo fare un salto di qualità mentale».

