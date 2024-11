Giampaolo, clamorosa novità: l’ex Milan può tornare in panchina, contatti in corso con questo club

Giampaolo, ex tecnico del Milan, può tornare in panchina: contatti in corso con il Lecce per la sostituzione dell’esonerato Gotti

Come riferito da Gianluca Di Marzio, Marco Giampaolo, ex Milan, può diventare il nuovo allenatore del Lecce dopo l’esonero di Gotti:

PAROLE – «Le riflessioni in corso sul sostituto di Gotti sono già in corso e un nome potrebbe essere quello di Marco Giampaolo che è il favorito per sostituire l’ex allenatore dell’Udinese. Al momento, comunque, i pugliesi sono terz’ultimi in classifica a 9 punti ma con una partita in più. 3 sconfitte, 1 pareggio e 1 vittoria nelle ultime 5 partite di campionato».