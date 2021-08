Giacinti: «Tifosi allo stadio? Hanno diritto di entrare, ma con intelligenza»

Valentina Giacinti, capitano del Milan Femminile, esprime il suo pensiero sull’apertura degli stadi: «Impossibile controllare tutti»

Valentina Giacinti, capitano del Milan Femminile, è intervenuta nella trasmissione Pressing in onda su Rete4 sulla questione stadi. Ecco le parole dell’attaccante rossonera.

«La sicurezza è la cosa più importante ma è impossibile controllare. Le persone devono entrare allo stadio perché ne hanno diritto. Bisogna farlo solo con intelligenza perché alla fine il contagio può avvenire in qualsiasi luogo, in un centro commerciale o in una piscina. Cerchiamo quindi di comportarci in maniera giusta per far riaprire gli stadi, così tutti siamo felici. Andare allo stadio alla fine è un’altra cosa rispetto a vedere la partita in televisione».