Germania, Rangnick nuovo ct? Bierhoff: «Avanti con Löw»

Ralf Rangnick sembrava tra i profili più quotati per la nuova panchina della Germania. Bierhoff però ha confermato Löw

La sconfitta contro la Spagna per 6-0 è stato un colpo pesante, difficile da accettare per la Germania. Nelle ultime ore aveva acquistato vigore addirittura l’ipotesi di uno stravolgimento in panchina, con Ralf Rangnick, vecchio pupillo della dirigenza rossonera, come candidato principale per la successione. E’ arrivata però pronta la smentita di Oliver Bierhoff, direttore della Nazionale tedesca, che ha confermato l’attuale ct Joachim Löw. Queste le sue parole a ARD TV:

«Questa partita non cambia nulla, abbiamo fiducia in Joachim e su questo non c’è alcun dubbio. Bisogna analizzare i vari tornei, ora dobbiamo pensare a ottenere il massimo agli Europei. Con Löw? Assolutamente si».