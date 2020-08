MN24 – Birkner (Kicker): «Il Milan ha offerto a Rangnick solo il ruolo di ds e a lui non andava»

Abbiamo contattato in esclusiva Oliver Birkner per approfondire i motivi che hanno portato il Milan e Rangnick a due strade separate

La redazione di MilanNews24 ha contattato in esclusiva Oliver Birkner, giornalista corrispondente in Italia per il noto quotidiano tedesco Kicker. Queste le sue parole riguardo al’affare sfumato tra il Milan e Ralf Rangnick:

«Rangnick ammirava il Milan, per lui era un sogno. Vi posso assicurare che è stata una decisione del Milan di non fare andare in porto questo. Lui ha fatto credere che non è stato così. Gli è stato proposto di fare il ds e a lui non andava. Sono sicurissimo che non è stata una decisione sua. Se il Milan avesse offerto la proposta iniziale lui avrebbe accettato. E’ stata però una decisione intelligente, come facevi dopo questo post-lockdown a proporre Rangnick e mandare via Pioli? Ralf stava già prendendo lezioni di italiano. Ma pubblico, squadra e giocatori erano con Pioli e quindi non era il momento. Rangnick ha fatto cose validissime da allenatore, aveva una grande voglia di tornare e farlo al Milan (la sua squadra dei sogni)».