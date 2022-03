Genta: «Napoli Milan? Un checkpoint sulla via dello scudetto»

Carlo Genta, intervenuto negli studi di Sky Sport, durante Sunday morning, ha detto la sua su Napoli Milan di questa sera

«La partita di oggi è un checkpoint sulla via dello scudetto. Non vedo così drammatico un pareggio, lascerebbe tutti in bilico anche se poi bisogna stare in quel caso attenti ancor di più al ritorno della Juventus, soprattutto se dovesse vincere contro lo Spezia. L’Inter rimane favorita, ma se una tra Napoli e Milan dovesse vincere questa sera ecco che un pezzo di quel ruolo di favorita all’Inter glielo leva. Sono molto cuiroso, il Milan in genere queste partite non le sbaglia, almeno come atteggiamento»