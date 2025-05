Genoa Milan, Conceicao può esultare: potrebbe essere la prima volta in stagione!

Genoa Milan, con il recupero di Emerson Royal e Luka Jovic c’è la notizia che fa esultare mister Sergio Conceicao

In quel di Milanello sono tornati ad allenarsi in gruppo Emerson Royal e Luka Jovic. I due saranno quindi convocati per Genoa-Milan, 35esima giornata di Serie A in programma lunedì 5 maggio.

Per la prima volta in stagione i rossoneri, salvo imprevisti, avranno tutta la rosa a disposizione. Mister Sergio Conceicao potrà quindi attingere da tutti gli effettivi per il match in programma allo Stadio Ferraris.