Genoa Milan, Chukwueze a caccia della prima rete in rossonero: le ultime in vista della sfida di questa sera

Secondo le ultime indiscrezioni, Samuel Chukwueze potrebbe partire titolare nella sfida di questa sera tra Genoa e Milan.

Per l’esterno nigeriano, sin qui ancora zero reti e zero assist, è l’occasione per realizzare la sua prima rete stagionale e la prima con la maglia rossonera.