Gene Gnocchi ironico: «Pioli non sa spiegarsi gli infortuni? Cardinale non sa spiegarsi Pioli». La battuta del comico

Il comico Gene Gnocchi ha ironizzato sulla situazione di Pioli al Milan sulle pagine di SportWeek.

PAROLE – «Ultime da Milanello, si va verso uno scambio di Pioli all’eredità e Pino Insegno al Milan. Pioli dice che non sa spiegare tutti gli infortuni del Milan? Secondo me Cardinale non sa spiegarsi Pioli».