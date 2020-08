Gazzetta: visite mediche di Rodriguez con il Torino e Biglia…

Gazzetta dello Sport: questa mattina Rodriguez svolgerà le visite mediche con il Torino per conseguentemente firmare un contratto di…

In queste ore Ricardo Rodriguez, ormai ex terzino rossonero, starebbe svolgendo le visite mediche con il Torino. Con la maglia del Milan l’ex Wolfsburg ha totalizzato 4 reti in carriera, una in campionato su rigore contro la Spal e tre in Europa League contro Craiova, Austria Vienna e Ludogorets, tutti nella stagione 2017/2018.

Lo svizzero andrà a firmare un contratto di quattro anni a 1,5 milioni di euro a stagione con scadenza il 30 giugno 2024. Il Milan, dalla sua cessione, otterrà circa 3 milioni di euro più bonus. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Occhio anche a Lucas Biglia. L’argentino sarebbe pronto a sposare Il progetto granata per almeno un anno.