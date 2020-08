Gazzetta, rinnovo Donnarumma, per ora nessun appuntamento in vista, il periodo estivo sicuramente influisce ma non allarma le parti

AL MOMENTO NIENTE IN VISTA- Come riporta la rosea di questa mattina, nonostante il Milan abbia intenzione di prolungargli il contratto, per ora non ci sarebbero in programma incontri con Raiola, anche per il motivo citato più volte bei giorni scorsi: rinnovo probabilmente a fine mercato.