Gazzetta, piano di Conte: assalto a Pioli da qui a Natale

Gazzetta, un occhio alla classifica di Serie A con il Milan in testa a più 5 sull’Inter impegnata oggi in casa contro il bologna

Gazzetta, un occhio alla classifica di Serie A con il Milan in testa a più 5 sull’Inter impegnata oggi in casa contro il bologna. La rosea di questa mattina apre alla sfida tra conte e Pioli, ovvero recuperare quella distanza da una parte e provare a mantenerla dall’altra. L’Inter stasera affronterà il Bologna in casa, Mihajlovic è molto arrabbiato per essere eufemistici, meglio che non scopra chi parla con i giornalisti a suo dire.

RABBIA DIVERSA PER CONTE- La rabbia di Conte è invece identificabile come aggressività agonistica, ovvero quella voglia di tornare in campo con la stessa forza mostrata in Champions contro il Borussia. Sarà una bella sfida mentre Pioli osserverà pensando alla Sampdoria, ostacolo non da poco, malgrado i mille dubbi di Ranieri.