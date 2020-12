Bologna, Mihajlovic è furioso: «Appenderò al muro chi parla con giornalisti»

Sinisa Mihajlovic è una furia in conferenza stampa. L’allenatore si è scagliato contro chi al Bologna rivela informazioni ai giornalisti

Sinisa Mihajlovic infuriato come non mai in conferenza stampa. L’allenatore del Bologna è furioso per la fuoriuscita di notizie interne alla squadra e sta indagando su chi sia la talpa nello spogliatoio. Ecco le sue, furibonde, dichiarazioni: «Un nuovo assetto? L’ho provato per capire chi ca**o parla coi giornalisti. Sto indagando e, se scopro chi è lo attacco al muro, lo faccio finire di giocare.»

«Io non cambio assetto – continua l’ex Milan – l’ho fatto solo per capire. Non c’era nessuno all’allenamento e sui giornali è uscito tutto. Qualcuno di noi parla, quando trovo chi è son ca**i amari. È una cosa insolita, quando noi giochiamo sui giornali esce tutto, di altre squadre non si sa niente. Se scopro che qualche giocatore rivela informazioni per mezzo voto in più non so cosa gli faccio.»