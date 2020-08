Gazzetta dello Sport: il Milan sarebbe sempre più vicino a Serge Aurier, ma l’ultima parola spetta a Elliott

Il Milan vorrebbe chiudere per Serge Aurier, terzino destro del Tottenham, ex Paris Saint Germain. Il valore economico si aggirerebbe sui 15-20 milioni di euro.

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, per Aurier la trattativa sarebbe in stato avanzato, tuttavia per la riuscita dell’operazione servirebbe l’ok defintivo di Elliott.