Calciomercato Milan, Aurier unico obiettivo a destra: sostituirà Calabria

Calciomercato Milan, Serge Aurier è l’unico obiettivo dei rossoneri nel ruolo di terzino destro: dovrebbe sostituire Calabria

Secondo quanto affermato da Sport Mediaset, Serge Aurier è l’unico obiettivo rossonero per il ruolo di terzino destro: il francese del Tottenham è valutato intorno ai 20 milioni dagli Spurs che avrebbero già trovato il possibile sostituto.

Aurier dovrebbe sostituire Davide Calabria agli ordini di Stefano Pioli: il terzino italiano è richiesto da Siviglia e Betis in Spagna, ma ancora in via Aldo Rossi non è pervenuta alcuna offerta ufficiale.