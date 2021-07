Gazzetta – Milan, il Santos abbassa le pretese per Kaio Jorge: ci siamo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Santos ha fretta di chiudere Kaio Jorge e sta abbassando le sue pretese economiche

La pista Kaio Jorge si infiamma per il Milan. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Santos starebbe abbassando di molto le sue pretese economiche iniziali per il giocatore, avendo necessità di chiudere la sua cessione per non perderlo a parametro zero a gennaio.

La richiesta è passata da 10 milioni a 4, ma i rossoneri puntano ad un ulteriore sconto e non andrebbero oltre un indennizzo di 2 milioni di euro, forti di un accordo con l’agente su un contratto quinquennale.