Gazzetta: «Il Diavolo esiste, rimonta dei rossoneri a Firenze»

Gazzetta dello Sport: il Milan sbanca Firenze e conquista tre punti importantissimi in chiave qualificazione Champions

«Il Diavolo esiste» – così il titolo dell’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, che aggiunge: «Milan sempre in piedi, rimonta a Firenze con Ibra, Diaz e Calha e non molla l’Inter».

I rossoneri conquistano tre punti fondamentali in chiave Champions League, distaccando di fatto la Juventus sconfitta allo Stadium dal Benevento di Filippo Inzaghi e la Roma, sconfitta all’Olimpico dal Napoli.