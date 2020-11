Gazzetta- Donnarumma, per rinnovare servirà grande diplomazia

Gazzetta, internamente un focus sui ragazzi del 99 tra i quali Donanrumma alle prese con il rinnovo contrattuale, nodo cruciale della stagione

INTENZIONE RINNOVO- Come riporta la rosea a pag. In casa rossonera, continua a tenere banco la questione del rinnovo, forse l’operazione più complicata da qui in avanti: “il Milan lavora per rinnovare il contratto in scadenza. Operazione che richiederà grande diplomazia.”