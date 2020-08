Gazzetta dello Sport: tutte le date della Serie A 2020/21

La prossima Serie A dovrebbe iniziare il 19 settembre anche se ancora non si sa quando sarà possibile riaprire gli stadi al pubblico

Il campionato è appena terminato ma, complice il fatto che si sia già ad agosto, lo sguardo è già proiettato verso il prossimo; nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport troviamo un dettagliato articolo con tutte le date della Serie A 2020/21.

Come ormai filtra da qualche settimana, la data di inizio è fissata per il 19 settembre, con la chiusura prevista per il 23 maggio. Il 3 gennaio ci sarà poi un turno, il primo del 2021, mentre l’Europa League inizierà la fase a gironi il 22 ottobre con finale anch’essa al 23 maggio il che significa che se un’italiana ci arrivasse (e ci si augura possa essere il Milan, ndr), si dovrà rivedere l’intero calendario dell’ultima giornata (che prevede la contemporaneità e dunque non si può anticipare o posticipare una singola gara, ndr).