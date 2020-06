Gazzetta dello sport- Milan, fiducia a Rebic il pentito

Gazzetta, Rebic pentito per il gesto che ha portato all’espulsione in semifinale contro la Juventus, si prepara a ripartire a piena fiducia

NON BENE MA SI VA AVANTI- Sicuramente non bene il gesto di Rebic ma non c’è tempo per rimpianti e punizioni, Pioli ha a disposizione pochi titolari per potersi permettere di soffermarsi su certi episodi. Ora testa al Lecce e sguardo sul futuro.