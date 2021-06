Gazidis sul Milan Femminile: «Stagione fantastica. Giacinti? Dà il 120%»

Ivan Gazidis ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan TV. Ecco le sue dichiarazioni sul Milan Femminile

«Le nostre ragazze hanno fatto una stagione fantastica, devono continuare così. Anche loro saranno in Champions l’anno prossimo. Non ho parole per questa squadra, sono tutte fantastiche. Giacinti? E’ una forza della natura, dà in ogni momento il 120%. Questo è un esempio importante non solo per il calcio femminile, ma anche per quello maschile».