Gazidis e il pallino Paquetá: vuole il brasiliano in campo

Gazidis non ha dubbi, il Milan ha grandi potenzialità a partire da Paquetá

Sembrava vicino all’addio durante il mercato invernale, ma non è stato poi così. Lucas Paquetà è stato per settimane un nome caldo in uscita, dopo la ‘crisi’ accusata. Tutto risolto, il ragazzo sta bene e vuole il Milan. Gazidis lo vorrebbe di più in campo, ama le qualità del ragazzo. Il possibile scambio con Bernardeschi non è stato possibile anche per le sue volontà.

Il derby si avvicina, Lucas ancora in panchina

Il 4-4-2 non è di certo un modulo che aiuta le caratteristiche del ragazzo. Paquetà a oggi si candida per l’ennesima bocciatura. Forse lo vedremo a partita in corso. Parola al campo.