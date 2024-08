Gautieri ANALIZZA la prossima Serie C: «Ci sono squadre forti, sul Milan Futuro…». Le dichiarazioni

Carmine Gautieri ha parlato a TMW Radio per analizzare la Serie C che verrà, citando anche il Milan Futuro.

PAROLE – «Nel girone A la Feralpisalò ha una squadra forte come l’Atalanta e la Triestina oppure il Padova e il Vicenza. Non c’è mai la squadra che ammazza il campionato ma ci sono squadre importanti che possono vincere. Nel girone B ci sono Ascoli e Milan Futuro come Perugia e Pescara ed Entella. Nel Girone C Catania, Avellino, Trapani e Benevento si giocheranno la promozione».