Gattuso, pronto lo sgarro al Milan sul mercato: potrebbe saltare tutto

Gennaro Gattuso potrebbe fare uno sgarro al Milan sul mercato. I rossoneri troverebbero un ostacolo in più sulla propria strada nella corsa a Dusan Vlahovic. Ringhio ha già pronto un accordo con Rocco Commisso per allenare la Fiorentina, ma avrebbe posto tra le condizioni la permanenza dell’attaccante.

L’allenatore, qualora arrivasse la firma con la Viola, vorrebbe subito convincere l’attaccante a rimanere un altro anno a Firenze. Sicuramente non una buona notizia per i rossoneri, che hanno individuato nel bomber il primo obiettivo per l’attacco.