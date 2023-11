Gattuso in crisi con il Marsiglia: «Non capisco come si possa giocare così male». Le parole dell’ex Milan

L’allenatore del Marsiglia Gattuso non sta passando un grande momento con la vittoria che non arriva da 4 partite. Queste le parole dell’ex Milan dopo il pareggio contro lo Strasburgo.

PAROLE – «Preferisco perdere 4-0, sarà sempre più facile da accettare. Mi assumo le mie responsabilità ma non capisco come può una squadra giocare un primo tempo con quella qualità e poi giocare così male nel secondo. Penso sia stato il peggior secondo tempo da quando sono qua”, le parole riportate da Ouest France. Poi rivela: “Ho chiesto ai giocatori come fosse possibile non vincere i duelli, non arrivare sulle seconde palle e perdere così tante volte il possesso. Sono amareggiato e mi aspetto di più – aggiunge Gattuso -. Aspetto una reazione molto chiara. Mi aspetto continuità, non prestazioni isolate. Una partita non dura 45 minuti. Devi affrontarla con un il giusto stato d’animo».