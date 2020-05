Gastaldello non ha dubbi: «Preferisco retrocedere che rischiare la ripresa»

Daniele Gastaldello si schiera con il proprio presidente e ammette: preferisco retrocedere anziché tornare a giocare la stagione

Intervistato ad Radio Anch’io Sport, Daniele Gastaldello ha parlato della propria preferenza di bloccare la stagione anziché tornare in campo:

«Per me bisogna fermarsi. I verdetti? Se noi siamo ultimi in classifica è giusto che retrocediamo. Il calcio deve ritornare ad essere una passione per tutti. Io in questo momento sto vedendo che dai giocatori la passione sta passando, visto che ci sono altri interessi in ballo».