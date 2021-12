Gasperini: «Scudetto? Gli altri primi, noi non ancora»

Gasperini è tornato sulla vittoria dell’Atalanta contro la Juve e sulla lotta scudetto. Le dichiarazioni dell’allenatore

Gasperini a Sky Sport è tornato sulla vittoria contro la Juve e sulla lotta scudetto.

Le dichiarazioni dopo il successo contro il Napoli.

SCUDETTO – «Pensiamo alla Champions che mercoledì è una partita da dentro e fuori, mentre il campionato è molto lungo… Certo la vittoria a Torino e adesso contro il Napoli sono delle belle medaglie d’oro per noi. Scudetto? C’è una realtà: noi non siamo mai stati primi in classifica. Il giorno che arriveremo primi in classifica – se mai succederà – potrò dire che possiamo lottare per lo scudetto. L’Inter è stata prima, il Napoli è stato primo, il Milan è stato primo, noi al massimo secondi per 5-6 giornate l’anno scorso. La vetta non l’abbiamo mai toccata. Come fa la squadra a lottare lo scudetto se non è mai stata prima? Se saremo capaci di farlo allora getterò giù il velo. Non ci tiriamo indietro. Ma se riusciremo a stare primi, allora vi potrò dire che lottiamo per lo scudetto. 4 punti sono tanti»