Gasperini: «Quando il Milan va in vantaggio è difficile. Perdere questa partita sarebbe stata una beffa»

Gian Piero Gasperini, al termine di Roma-Milan 1-1, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sfida dell’Olimpico. Queste le sue parole:

SAREBBE STATA UNA BEFFA – «Effettivamente dopo quando il Milan va in vantaggio diventa difficile, sono sempre pericolosi in contropiede anche con giocatori freschi. Se devo dire la verità però per questa partita sarebbe stata un po’ una beffa. Se fossimo andati in vantaggio noi c’erano buone possibilità di vincere».

MALEN UN GRANDE ACQUISTO – «Malen va benissimo così dov’è, straordinario in quel ruolo. Giocando acquisirà sempre più resistenza ma ha messo in difficoltà una difesa difficile come quella del Milan. Abbiamo fatto sicuramente un grande acquisto»