Gasperini: «Domani è uno scontro che vale l’Europa. Kessié ira di Dio»

In conferenza stampa Gian Piero Gasperini ha parlato della gara di domani contro il Milan: ecco le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa Gian Piero Gasperini ha così parlato della gara di domani pomeriggio contro l’Atalanta. Ecco le sue parole:

«Il Milan è attardato, ma resta una grande del nostro campionato e una squadra di assoluto valore. Vale l’Europa. Ha giocatori di livello tecnico elevatissimo e noi abbiamo perso terreno perdendo a Bologna. La classifica verso il giro di boa comincia a delinearsi, però squadre attardate come Napoli, Torino e Milan possono recuperare».

GLI EX – «Conti, Kessie e Caldara nel primo anno ci hanno dato tantissimo, Mattia anche in quello dopo: spero che esca dal tunnel dopo un anno e mezzo fermo – chiude Gasperini -. Appartengono alla nascita del nostro ciclo: sono contento che Conti si sia ripreso dagli infortuni, Franck è un’ira di Dio e va sempre fortissimo. Prima ci saluteremo, ma in campo ognuno per la sua strada».