Gasperini: «Corsa Champions? Milan e Inter non fanno fatica»

Le dichiarazioni post partita di Gian Piero Gasperini dopo il match di Serie A tra Atalanta e Spezia di Serie A

Le dichiarazioni post partita di Gian Piero Gasperini dopo il match di Serie A tra Atalanta e Spezia di Serie A. Il tecnico bergamasco parla della corsa alla zona Champions League:

CORSA CHAMPIONS – «Per esperienza dico che in questo punto della stagione quelle squadre che sono in Coppa non fanno fatica essendo molto abituati. Il problema sono gli infortuni: rischi che possano saltarti delle partite fondamentali».

CHAMPIONS LEAGUE – «Noi è dalla prima giornata che siamo in zona Champions-Europa League. Abbiamo conquistato due punti contro Milan, Roma, ora vediamo Inter e Lazio. Noi il primo obiettivo è pizzicarne una e raggiungerla. Testa bassa e pensare allo Spezia».