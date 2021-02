Gasperini a Sky: «Col Milan siamo stati più solidi rispetto ad oggi»

Gian Piero Gasperini ha così voluto tirare in ballo anche il Milan ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Torino

«Facciamo fatica ad avere continuità, giochiamo sempre con gli stessi in difesa e facciamo un po’ di fatica. In certi momenti con il Milan anche in dieci siamo stati molto solidi. Oggi era difficile e abbiamo fatto degli errori in un momento dove la partita stava andando bene. Il primo tempo si era chiuso 3-2 senza che il Torino tirasse in porta».