Garlando non le manda a dire dopo la Roma: «Leao? Esaurita la pazienza nella chiesa del Diavolo». Le parole del giornalista

Lo scrittore e giornalista Luigi Garlando ha analizzato a La Gazzetta dello Sport il momento di Leao dopo la partita Milan Roma.

PAROLE – «Dopo il famoso e sciagurato colpo di tacco ciccato contro il Newcastle, che ha pesato sull’eliminazione del Milan dalla Champions, segnalammo Rafa Leao al bivio: maturare, crescere in continuità ed efficacia per incamminarsi sulla strada di Mbappé e di chi sgomita per il Pallone d’oro, oppure restare in mezzo al guado delle potenzialità e rischiare di sperperare il proprio talento, come Balotelli. Era una prospettiva oggettiva, non un paragone di valori, ma nella chiesa del Diavolo suonò come una bestemmia. Apriti cielo…Giovedì scorso, 205 giorni dopo, Leao è stato sostituito al 33’ del secondo tempo, con il Milan in svantaggio, in coda alla peggior prestazione stagionale. Esaurita la pazienza in chiesa».