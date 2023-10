Ganz dopo Milan Pomigliano femminile: «Non molliamo mai, Asllani devastante». Le parole del tecnico rossonero



L’allenatore del Milan Femminile Ganz ha parlato in zona mista dopo la vittoria per 4-1 contro il Pomigliano. Ecco le sue parole sul match.

EPISODIO RIGORE – «A me interessava che qualcuno facesse gol. La squadra ha fatto un grande primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo avuto un momento di sbandamento dopo il gol ma poi ci siamo ripresi. Bisogna considerare che in panchina avevo ancora delle colonne, ho ventidue calciatrici importanti. Una bella rosa e quindi dobbiamo solo credere in noi stessi. Sono molto felice».

MODULO – «I moduli lasciano il tempo che trovano. Quando trova gli spazi Asllani è devastante. Oggi Staskova ha fato un grandissimo lavoro e sono contenel gol. A centrocampo Mascarello ha fatto una grande partita, così come la difesa. Ci siamo fatti sorprendere nella palla in uscita ma grande reazione».

REAZIONE – «La squadra c’è, ci crede ha volontà e determinazione. Siamo il Milan e dobbiamo imporre il nostro gioco».