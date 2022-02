Ganz: «Il livello della Serie A si sta alzando, pronti per il salto di qualità»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Maurizio Ganz, ha parlato ai canali ufficiali del club, al termine della partita del Milan Femminile contro il Sassuolo:

LIVELLO SERIE A FEMMINILE – «Il livello si sta alzando sempre di più abbiamo visto due squadre che vogliono qualificarsi in Champions con grandi qualità fisiche tecniche tattiche si è vista una bella partita. E’ sempre più difficile affrontare tutte le squadre non solo quelle in testa ma anche quelle che combattono per obiettivi diversi»

ASSENZE – «Oggi eravamo in emergenza, con gli infortuni di Piemonte e Guagni, che ha dovuto chiedere il cambio dopo 15′, Adami che non stava benissimo, Grimshaw che è rientrata dalla Nazionale con una forte contusione al ginocchio, Sara Trighe non disponibile e in più Longo che si è sentita male e non ho potuto metterla in campo, dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare alla prossima partita contro il Napoli ma io dico brave a questa ragazze che ci danno tante soddisfazioni nonostante i problemi fisici»

CLASSIFICA – «Siamo a tre punti dal Sassuolo, ci sono tanti scontri diretti, vedremo che succederà domani tra Inter e Roma però manca ancora tanto può succedere di tutto, ma se entriamo in campo come oggi le squadre che ci affrontano dovranno essere preparate molto bene perchè è un Milan pronto per il salto di qualità»