Ganz: «Le nostre guerriere sono state brave»

Maurizio Ganz, intervenuto ai microfoni ufficiali del club, ha commentato la vittoria del Milan Femminile contro il Pomigliano

Maurizio Ganz, intervenuto ai microfoni ufficiali del club, ha commentato la vittoria del Milan Femminile contro il Pomigliano:

PARTITA – «Le nostre guerriere sono state brave, avevo chiesto loro di far capire subito al Pomigliano che volevamo i tre punti e lo hanno fatto. Abbiamo chiuso velocemente la pratica nel primo tempo, poi nella ripresa abbiamo gestito forse un pò troppo. MI sono arrabbiato molto per i due gol subiti questo è sicuro e potevamo fare anche noi altri gol. Però va bene così, non mollliamo, siamo pronti a dar battaglia anche nelle prossime tre partite che ci aspettano tra campionato e coppa»

PROSSIMI IMPEGNI – «La squadra ha dimostrato volontà, determinazione. Quando arriviamo sul fondo siamo sempre in tante ad accompagnate in area di rigore. Volevamo fare gol e ne abbiamo fatti tanti. Dobbiamo solo stare attenti a non prenderli come successo. Questo mi ha fatto arrabbiare ma va bene cosi. Ora abbiamo la Coppa Italia contro la Juve e poi penseremo al derby di campionato»