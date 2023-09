Ganz: «Abbiamo lavorato bene sul mercato. Sul campionato…». Le parole del tecnico del Milan Femminile prima della seconda giornata

Ai canali ufficiali del club, Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha parlato in vista della seconda giornata di campionato.

LE PAROLE – «Siamo orgogliosi che diverse nostre giocatrici siano state convocate in Nazionale, siamo rimasti in pochi. Aspettiamo il rientro di tutte per preparare la sfida contro il Napoli. Dobbiamo avere coraggio di giocare palla, perché così diventiamo pericolose siamo, più dietro stiamo più soffriamo. Dobbiamo sfruttare le nostre giocatrici veloci e tecniche. Abbiamo lavorato bene sul mercato, con l’acquisto di sei o sette giocatrici, dove ci servivano. L’inserimento è stato semplice e questo è un punto di partenza. Dopo la sconfitta contro la Roma dobbiamo riscattarci e limitare gli errori. Dobbiamo essere coscienti che dovremmo fare tante vittorie, la differenza la faranno gli scontri diretti»