Gallinari: «Seguo il Mondiale per Leao, sul Milan...»

Danilo Gallinari intervenuto durante la trasmissione il Circolo dei Mondiali ha detto la sua sui Mondiali e sul Milan:

«Guardo il Milan in curva? Ci sono andato da piccolo, adesso vado ancora allo stadio ma non lì. Chi seguo al Mondiale? Il Portogallo per Leao ed il Belgio, squadra su cui punto da diversi anni ma che non mi ha mai dato soddisfazioni»