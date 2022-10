Galliani sulle emozioni della partita: «Mi sto allenando mentalmente da tutta la settimana…». Le parole dell’amministratore delegato del Monza

Adriano Galliani ha parlato ai microfoni di Diario As dell’emozioni di San Siro nella sfida tra il suo Monza e il “suo” Milan. Ecco le parole dell’amministratore delegato del club brianzolo:

«Mi sto allenando mentalmente da tutta la settimana. Le telecamere mi cercheranno ma io non voglio muovere un muscolo. Gol, rigori, Var: la mia faccia rimarrà la stessa. So che non ci crederanno ma ci proverò».