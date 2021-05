Galliani: «Covid? Ho temuto di morire, senza la Madonna sarei sprofondato»

Adriano Galliani racconta la sua battaglia con il Covid: ecco le parole dell’amministratore delegato del Monza sulla sua fede

Adriano Galliani racconta la sua battaglia contro il Covid a “Maria con te” del gruppo San Paolo.

«Ho temuto di morire nei giorni terribili in cui, alle prese con i sintomi tipici della malattia, ho combattuto una dura battaglia per la sopravvivenza che non avrei vinto senza l’aiuto della fede. Ma soprattutto devo ringraziare la Madonna che mi ha sostenuto: senza di Lei sarei sprofondato in un abisso. Mi è stata preziosa anche la vicinanza, talvolta solo virtuale per forza di cose, dei veri amici cari, primo tra tutti Silvio Berlusconi, che non mi ha lasciato mai solo».