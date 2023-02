Galliani annuncia: «Berlusconi sarà allo stadio per Monza Milan»

Adriano Galliani, AD del Monza ed ex Milan, ha annunciato la presenza di Berlusconi sabato per la gara tra brianzoli e rossoneri

Intervenuto a Sky, Adriano Galliani ha annunciato la presenza di Berlusconi allo stadio per Monza–Milan:

«Verrà allo stadio sabato. Ha promesso che ci sarà. Il presidente, come me, quando parla del Milan dice sempre ‘noi’. Sabato starò in religioso silenzio, non muoverò un muscolo nè quando e se dovesse segnare il Monza, nè se lo farà il Milan. Farò come all’andata».