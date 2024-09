Galli AVVERTE: «Gabbia era una soluzione d’EMERGENZA. Rivedo la mia PARABOLA da giocatore. Lui si sposa BENE con un giocatore così»

Le parole di Filippo Galli ai microfoni de La Gazzetta dello Sport su Matteo Gabbia, ero del derby vinto dal Milan

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni su Matteo Gabbia.

PAROLE – «Gabbia è tornato più forte anche se è rientrato dopo pochi mesi solo come soluzione d’emergenza per i tanti infortuni in difesa. Ecco, a volte il destino è strano, anche se nella sua parabola rivedo un po’ la mia da giocatore. Poi, lo ripeto, Matteo ha sempre saputo fare tesoro delle esperienze, migliorando di volta in volta. Anche a inizio stagione pareva la quarta scelta dietro a Tomori, Pavlovic e Thiaw. Poi ha cominciato a parlare il campo. Gabbia è bravo nelle letture e si sposa a meraviglia con un centrale più fisico vicino».