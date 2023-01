Galli su Romagnoli: «Al Milan non ha mai detto una parola fuori posto…». Le parole del calciatore ex rossonero

Filippo Galli ha parlato di Alessio Romagnoli. Ecco le parole dell’ex calciatore del Milan in vista del match contro la Lazio di domani:

«Sono contento per Romagnoli, è stato sette anni qui, ha sempre garantito qualità e non hai detto una parola fuori posto. Gli abbiamo voluto bene. Ha avuto qualche problema fisico durante il suo ultimo periodo in rossonero. Adesso sta facendo benissimo, ma d’altronde ha ancora tanti anni di carriera davanti a sé».