Galli consiglia Mancini: «Provi tutti i giovani che ha convocato»

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha parlato dei tanti giovani italiani consigliando Mancini sul loro utilizzo: le sue parole

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giovanni Galli ha parlato così dei tanti giovani convocati da Mancini in Nazionale:

«Mi auguro che tutti i ragazzi che Mancini ha voluto portare in azzurro per vederli dal vivo trovino fiducia e spazio. È importante che ai giovani venga data la possibilità di giocare in Serie A. Chi va seguito da vicino? Dico Carnesecchi e Fagioli. Fossi la Fiorentina per esempio, viste le difficoltà con Torreira, andrei subito dalla Juventus per discutere di Fagioli. Tra i ragazzi italiani più strutturati invece, mi piace tanto Frattesi».

