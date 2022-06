Galli: «Con Maldini e Massara si deve trovare un compromesso»

Filippo Galli, ex difensore del Milan, ha parlato della situazione relativa a Maldini e Massara: le sue dichiarazioni

Intervenuto alla Gazzetta dello Sport, Filippo Galli ha parlato così di Maldini e Massara:

«Se è così, si può e si deve trovare un compromesso, per il bene di tutti. Un’intesa a metà strada, che permetta a Paolo di decidere senza troppi condizionamenti e alla proprietà di poter comunque dare i suoi pareri. Tutti dovranno mettere da parte un pezzettino di orgoglio, perché il Milan viene prima. E il mercato potrà partire: mi pare che in questo momento il Milan stia perdendo la possibilità di muoversi in un certo modo».