Galante: «Italia? È tornata con i piedi per terra, fiducia ai giovani»

Fabio Galante, ex difensore tra le altre di Inter e Torino, ha parlato a margine della kermesse di moda “Pitti Uomo”. Le sue parole sull’Italia

Fabio Galante, ex difensore tra le altre di Inter e Torino, ha parlato a margine della kermesse di moda “Pitti Uomo”. Le sue parole sull’Italia riportate da Tuttomercatoweb:

«È sempre difficile fare una valutazione visto che una settimana fa abbiamo fatto ottime partite contro squadre importanti. È un periodo di ricostruzione, con tanti giovani, e quando porti avanti questo tipo di percorso c’è il rischio di subire queste imbarcate. La partita di ieri ti riporta con i piedi per terra ma fa parte di un percorso. Bisogna dare fiducia e tempo di sbagliare ai giovani. Dispiace perché ai miei tempi i giovani giocavano in grandi squadre e giocavano da anni in A, adesso non è così»