Gakpo rivela: «Ecco chi mi ha consigliato di scegliere il Liverpool»

Cody Gakpo, nuovo attaccante del Liverpool seguito in precedenza anche dal Milan, ha spiegato la scelta fatta

Cody Gakpo, ai canali ufficiali del Liverpool, ha rivelato di aver seguito i consigli di Van Dijk nella scelta di unirsi alla squadra di Klopp:

«Abbiamo parlato a lungo al telefono negli ultimi giorni. Mi ha detto che era la mossa giusta da fare per me, così posso crescere e diventare un giocatore migliore. Mi trovo in un club veramente grande, ma sembra davvero una famiglia. Mi ha detto solo cose buone».