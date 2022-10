Gakpo: «Sono stato ad un passo dal Machester United, peccato»

Tra i nomi accostati al Milan c’è anche quello di Gakpo del Psv. Il laterale ha svelato un retroscena sul suo futuro

Tra i nomi accostati al Milan c’è anche quello di Gakpo del Psv. Il laterale ha svelato un retroscena sul suo futuro in un’intervista al Times:

«Sono stato a un passo dal Manchester United. È successo a una settimana dalla fine del mercato estivo, ma poi l’affare non si è concretizzato ed è stato un peccato. Per me e la mia crescita, ma anche per il PSV»