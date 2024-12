Gabbia sui rinnovi di Theo e Maignan: «Non posso decidere io, ma li vedo tutti felici qui»

Le parole di Matteo Gabbia in conferenza post partita sui rinnovi di Theo e Maignan: «Non posso decidere io, ma li vedo tutti felici qui»

Gabbia ha parlato in conferenza stampa dopo Milan–Empoli. Il calciatore italiano, fresco di rinnovo, ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo la situazione contrattuale dei due compagni di squadra, Theo Hernandez e Mike Maignan. Entrambi i giocatori sono alle prese con la trattativa per il prolungamento in rossonero:

RINNOVI THEO E MAIGNAN – «Non posso io a decidere, ma spero con tutto il cuore che possano rimanere ancora tanti anni con noi. Ma qui li vedo tutti felici».