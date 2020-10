Gabbia positivo: su quali difensori può puntare il Milan tra i parametri zero

La positività al tampone di Matteo Gabbia apre possibili nuovi scenari anche in chiave calciomercato per il Milan: ecco i difensori a zero

La positività di Matteo Gabbia ha colpito come una doccia gelata il Milan che, già in piena emergenza difesa, dovrà fare a meno di uno dei due “titolari” in vista del derby. In attesa che Romagnoli riprenda la piena condizione, è rientrato solo ieri ad allenarsi in gruppo, la dirigenza rossonera potrebbe valutare nelle prossime ore anche di rituffarsi nel mercato visionando i parametri zero disponibili:

I due giocatori attualmente prendibili sono gli esperti difensori centrali Ezequiel Garay (33 anni) e Daniel Schwaab (32). Per il primo la stagione scorsa si è chiusa con 23 presenze con la maglia del Valencia, per il secondo invece 24 gare disputate arricchite da 2 gol e altrettanti assist vestendo la divisa del Psv.