Gabbia a Sky: «Dopo la Juve abbiamo parlato tra di noi. San Siro? Possiamo conquistarlo solo in un modo»

Gabbia, difensore del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro il Girona in Champions League

Intervenuto a Sky prima di Milan-Girona, Matteo Gabbia ha dichiarato:

PAROLE – «Abbiamo parlato, ci siamo confrontati, sono stati tre giorni produttivi ma stasera dobbiamo metterlo in campo. San Siro dobbiamo conquistarlo con il risultato e l’impegno, facendo vedere ai nostri tifosi che ce la mettiamo tutta in campo ma deve essere una risposta per loro ma anche per noi, perché lavoriamo e ci meritiamo belle serate e belle soddisfazioni. Abbiamo studiato il Girona che sicuramente è una squadra che gioca molto bene in fase offensiva e ha ottime idee con la palla, di conseguenza con il mister ed il suo staff abbiamo guardato quello che dobbiamo fare in campo. Ora sta a noi mettere tutto quello che possiamo per la partita».